Aksaray'da Et Taşıyan TIR, Bariyere Çarparak Devrildi; 1 Ölü

Güncelleme:
Aksaray-Konya kara yolunda et taşıyan TIR, bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü Rıza Er hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY- Konya kara yolunda bariyere çarpıp, devrilen et yüklü TIR'ın şoförü Rıza Er (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 55'inci kilometresinde meydana geldi. Rıza Er yönetimindeki 68 BR 409 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Devrilen aracın kabininde sıkışan Er, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Er'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Rıza Er'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
