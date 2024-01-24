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Aksaray'da Eski Okul Binasından Demir Çalan Kardeşler Yakalandı

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Aksaray'da yıkımın sürdüğü eski okul binasından demir çalan 2 kardeş, polis ekiplerince yakalandı. Çalınan demirler ve motosiklet ele geçirildi.

AKSARAY'da yıkımın sürdüğü eski okul binasından demir çalan 2 kardeş, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2610 Sokak'taki Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu'nun eski binasında meydana geldi. Çiçek K. (19) ve ağabeyi Selçuk K. (20), yıkımı süren eski binadaki demirleri çalıp, 3 tekerlekli motosiklete yükledi. 2 şüpheli kaçarken, durumu fark edenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, 2 kardeşi takip sonucu yakaladı. 2 kardeş gözaltına alınırken, 3 tekerlekli motosiklete ve malzemelere el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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