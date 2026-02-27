Haberler

Tartıştığı eşini bacaklarından pompalı tüfekle vurdu

Tartıştığı eşini bacaklarından pompalı tüfekle vurdu
Aksaray'da Orhan Ç. adlı bir adam, tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi pompalı tüfekle iki bacağından vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hülya Ç.'nin acil yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

AKSARAY'da Orhan Ç. (47), tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi (45) pompalı tüfekle iki bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5130 Sokak'ta müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Orhan Ç., eşi Hülya Ç. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile evden pompalı tüfeğini alan Orhan Ç., eşini iki bacağından vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Çalışkan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'CANIM ÇOK ACIYOR'

Ambulanstan indirilip, hastanenin acil servisine alınan Hülya Ç., sağlık görevlilerine, "Canım çok acıyor. Ne olur bana yardım edin" dedi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
