Aksaray'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta İki Kişi Ağır Yaralandı

AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Oktay Kılıç (21) yönetimindeki 68 HY 142 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Oktay Kılıç ile yolcu Tuğçe Filikçi (22) araçta sıkışıp, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan 2 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.