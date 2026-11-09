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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Farklı zamanlardaki aramalarda uyuşturucu ve para ele geçirildi; zanlılar emniyet işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Farklı zamanlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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