Haberler

Drenaj kuyusundaki otomobilden 2 cansız beden çıkarıldı

Drenaj kuyusundaki otomobilden 2 cansız beden çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Sağlık beldesinde bir drenaj kuyusu içinde ters duran otomobilde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay muhtarın ihbarıyla ortaya çıktı, soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da drenaj kuyusu içerisine düşmüş olarak bulunan otomobilin içerisinden 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; tarlaya gitmek için yol üzerinden geçen mahallenin muhtarı, drenaj kuyusu içerisinde ters duran 68 AGV 799 plakalı otomobili gördü. Muhtarın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekibi, Zarife İlban (25) ile Kadir Baltacı'nın (32) cansız bedenini otomobilin içerisinden çıkardı. Cesetler otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

Yine tehdit etti! Trump'tan müzakerelere gölge düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi

Bir ilimiz diken üstünde! En tehlikeli hayvanlar arasında yer alıyor
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da

Efsane geri döndü! Şampiyonluğun ardından saçlarını böyle feda etti
Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

Ünlü türkücüye trafikte saldırmanın bedeli ağır oldu!

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı