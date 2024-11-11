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Aksaray'da Diş Muayenesi Sırasında Üzerine Dirgenle Saldırı Düzenlendi

Aksaray'da Diş Muayenesi Sırasında Üzerine Dirgenle Saldırı Düzenlendi
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Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir kişi, diş muayenesi sırasında tartıştığı personel ile girdiği kavgada dirgenle 4 çalışanı yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların durumu iyi, saldırgan gözaltında.

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişinin dirgen ile saldırdığı 3'ü güvenlik görevlisi 4 çalışan yaralandı.

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gelerek diş muayenesi olan Şevket Y, henüz belirlenemeyen nedenle personelle tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şevket Y, otoparka bıraktığı dirgeni alarak tekrar hastaneye girdi. Şevket Y, güvenlik görevlileri Leyla S, Mehmet Ü. ve Mustafa Y'yi dirgenle yaraladı, temizlik görevlisi Cem A'yı da darbetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Şevket Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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