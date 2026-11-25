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AKSARAY'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 19 kişiden 15'i, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Şırnak'a giden Abdulkadir Y. (52) yöntemindeki 33 ANR 034 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 18'i ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i de Nevşehir'deki hastaneye kaldırıldı. 19 yaralıdan 15'i, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir Y.'nin jandarmadaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı