Aksaray'da DEAŞ Üyesi Yakalandı

Aksaray'da durdurulan bir otobüste, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu için hüküm giyen kişi yakalandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi S.S'nin Adana'dan Ankara'ya gittiğini belirledi.

Niğde-Ankara kara yolu Alayhan gişelerinde yol kontrol ve denetim uygulaması yapan ekipler, S.S'nin içinde bulunduğu otobüsü durdurdu.

Ekipler, "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan S.S'yi yakaladı.

Hükümlü S.S. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.