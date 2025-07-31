Aksaray'da Camdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Z.Y., 4. kattaki evlerinin camından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı.
Aksaray'da 4. kattaki evlerinin camından düşen çocuk ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle 5 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Z.Y. (14), pencereden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel