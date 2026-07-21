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Cam silerken 1'inci kattan düşüp ağır yaralandı

Cam silerken 1'inci kattan düşüp ağır yaralandı
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Aksaray'da 1. kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip düşen 49 yaşındaki Şakir Öztürk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk için soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da 1'inci kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip düşen Şakir Öztürk (49), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tacin Mahallesi 105'inci Cadde'de meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Şakir Öztürk evinin camlarını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şakir Öztürk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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