Cam silerken 1'inci kattan düşüp ağır yaralandı

AKSARAY'da 1'inci kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip düşen Şakir Öztürk (49), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tacin Mahallesi 105'inci Cadde'de meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Şakir Öztürk evinin camlarını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şakir Öztürk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı