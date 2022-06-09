Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı - Haberler

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Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı

Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar, korumaya alındıAli Ak, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerine gittiği sırada yol kenarında ıslanmış alaca sansar yavrusunu gördü.

Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar, korumaya alındı

Ali Ak, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerine gittiği sırada yol kenarında ıslanmış alaca sansar yavrusunu gördü.

Aç ve susuz kaldığı için bitkin duruma düşen alaca sansara yardım eden Ak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yavru alaca sansarı alan ekiplerin, bir süre gözlem altında tuttuktan sonra doğal ortamına bırakacağı öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Aksaray Ali Ak Güncel Haberler

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