Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Bıçaklı Kavga: Resepsiyon Görevlisi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir otelde gerçekleşen kavgada resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya bıçakla yaralandı. Zanlı S.K. tutuklandı.

Aksaray'da resepsiyon görevlisinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. (30), Taşpazar Mahallesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.K, Kaya'yı bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Yerel Haberler Ahmet Kaya Olaylar aksaray 3-sayfa Güncel Kavga

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldürdü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danla Bilic attan düşme anı VİEOSU var mı? Rojin otopsi raporu İnci Taneleri CANLI izle! 17 Ekim İnci Taneleri 19. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ekim günün maçları nereden izlenir? Yeni Malatyaspor ligden çekildi mi, neden ligden çekildi? Kerem Aktürkoğlu ne paylaştı? Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımı! 18 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, Balık, Akrep burcu yorumu! 18 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2 çocuğu öldürülen Mevzular Açık Mikrofon konuğu kadın kim, Cemile Keklik'in kocası yaşıyor mu? Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı? Yahya Sinvar öldü mü? Hamas'ın lideri Yahya Sinvar kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.