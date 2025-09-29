Haberler

Aksaray'da Bıçaklı Kavga: İki Genç Yaralandı

Aksaray'da bir tartışma sonucunda iki genç bıçakla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ahmet C. hastanede gazetecilere saldırmaya çalıştı.

AKSARAY'da çıkan kavgada birbirini bıçaklayan Ahmet C. (20) ile Ali S. (19), yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet C. ve Ali S., belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ahmet C., Ali S.'yi belinden; Ali S. de Ahmet C.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralı 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet C. kendisini görüntüleyen kameralara dönüp, '"Bunlar beni tanımıyor, onlarla görüşeceğim. Onlara öyle söyleyin" deyip, gazetecilere hakaret ederek saldırmaya kalkıştı. Sağlık ve güvenlik görevlileri, Ahmet C.'ye müdahale etti.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
