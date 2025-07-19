Aksaray'da Bıçaklı Kavga: İki Arkadaş Yaralandı

Aksaray'da Bıçaklı Kavga: İki Arkadaş Yaralandı
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Aksaray'da iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu bıçaklı kavgada her iki taraf yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da sokakta tartışan Arda Ekinci (19) ile Emirhan Gökkaya (19) birbirini bıçakla yaraladı. Yaralı iki arkadaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi 6802 Sokak'ta meydana geldi. Emirhan Gökkaya ile arkadaşı Arda Ekici arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Arda Ekici, bıçakla Emirhan Gökkaya'yı sol bacak ile sağ kolundan bıçakladı. Emirhan Gökkaya da Arda Ekici'yi elinden yaraladı. 2 arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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