Aksaray'da balon turuna katılan kadınlar Ihlara Vadisi'ni ve Selime Katedrali'ni kuş bakışı izledi

Aksaray'da Anneler Günü etkinliği kapsamında kadınlar, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

???????Belisırma köyünde başlayan uçuş, Ihlara Vadisi'ni takip ederek Selime Katedrali'nde sona erdi.

Balon turuna katılan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlattı.

Aksaray Valiliği olarak Anneler Günü dolayısıyla özellikle çiftçi ve esnaf anneleri balon turuna davet ettiklerini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Ihlara Vadisi'nde bugün 6 balonumuzla uçuş gerçekleştireceğiz. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çiftçi ve esnaf kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Ihlara Vadisi'nde 10 balon şirketi var. Hedefimiz 30 balona çıkarmak. Genellikle güneşin doğuşunu izlemek için balonları kaldırıyoruz. İnşallah gün batımı için de balon kaldırmayı hedefliyoruz."

Vali Kumbuzoğlu, Aksaray'ın, Kapadokya'nın önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirterek "Kapadokya'nın turizm kültürünü geliştirmek için Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali büyük bir şans. Dünya markası Ihlara Vadisi'nde balon uçurmamız buraya ayrı bir güzellik katıyor. Gökyüzünden Ihlara Vadisi'ni, Selime Katedrali'ni, Melendiz Çayı'nı, kaya oyma evleri, kiliseleri ve Hasan Dağı'nı görmek isteyenleri buraya bekliyoruz." dedi.

"Çok heyecanlı ve farklı bir aktivite oldu"

Çilek üreticisi Figen Yörük, Anneler Günü dolayısıyla çok keyifli bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade etti.

Arkadaşlarıyla toplanıp servislerle alana geldiklerini anlatan Yörük, "Ihlara Vadisi'nde balon uçuşu olduğunu sosyal medyadan görmüştüm ancak binme fırsatım olmamıştı. Sağ olsun Valimiz Kumbuzoğlu bizlere böyle bir deneyim yaşattı. Çok heyecanlı ve farklı bir aktivite oldu. Herkesin denemesi lazım. Yukardan aşağıyı izlemesi çok zevkli." diye konuştu.

Çiftçi Alev Yörük de çok eğlenceli bir aktivite yaşadıklarını kaydetti.

Etkinlik, Ihlara Vadisi Cam Teras'ta düzenlenen kahvaltı programının ardından sona erdi.