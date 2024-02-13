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Aksaray'da balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi

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Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında cam balkon montajı yapan Ahmet Nöbetçigil (29), dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nöbetçigil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aksaray'da balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında cam balkon montajı yapan Ahmet Nöbetçigil (29), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nöbetçigil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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