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Aksaray'da balkonda çay içerken 5'inci kattan düşen Erol Baysal ağır yaralandı

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Aksaray'da balkonda çay içerken 5'inci kattan düşen Erol Baysal ağır yaralandı
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Aksaray'da Erol Baysal (49), teyzesi Hatice Geneli'nin 5'inci kattaki evinin balkonunda çay içerken dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralanan Baysal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AKSARAY'da Erol Baysal (49) teyzesi Hatice Geneli'nin (75) 5'inci kattaki evinde balkonda çay içerken aşağı düşüp ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Erol Baysak, annesi Hibet Baysak ile teyzesi Hatice Geneli'yi ziyaret gitti. Erol Baysak, balkonda çay içerken dengesine kaybedip 5'inci katın balkonundan aşağı düştü. Durumu fark eden esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Baysak Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baysal'ın teyzesi Hatice Geneli, "Bana gezmeye gelmişlerdi. Çay alıp balkona çıkmıştı. Bana da 'çayı balkonda içeceğim' dedi. Çok üzüldüm 2 tane çocuğu var." dedi.

Polisi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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