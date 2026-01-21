Haberler

Av tüfeğiyle vurulan Hamza'yı, kazara kuzeni öldürmüş

Av tüfeğiyle vurulan Hamza'yı, kazara kuzeni öldürmüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 11 yaşındaki Hamza Kılıç hayatını kaybetti. Olay sırasında tüfeğin tetiğine dokunan kuzeni B.S. tutuklandı.

AKSARAY'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Hamza Kılıç (11), toprağa verildi. Tüfeğin tetiğine dokunduğu belirlenen kuzen B.S. (18) de tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sağlık beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da yaşayan ve birkaç gün önce yarıyıl tatili için ailesi ile anneannesinin evine gelen Hamza Kılıç'ı, komşu ziyaretinden dönen anne ve anneannesi yaralı halde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Hamza'nın öldüğünü belirledi.

KUZENİ TETİĞE DOKUNMUŞ

Hamza Kılıç'ın, 15 yaşındaki ağabeyi ve kuzeni B.S. ile birlikte av tüfeği ile oynadığı, bu sırada silahın kazara ateş aldığı tespit edildi. Hamza'nın ağabeyi ve kuzeni, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Yapılan incelemede, tetiğe kuzen B.S.'nin dokunduğu saptandı. B.S., bugün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Hamza Kılıç cenaze namazı sonrası belde mezarlığında defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

Trump'ın "Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı