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Av tüfeği ile köpeği öldüren şahıs gözaltına alındı: Tavuklarıma saldırdığı için vurdum

Güncel Haberler

Aksaray'da bir kişi bir köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan adam, polisteki ifadesinde köpeğin 15 tavuğuna saldırıp öldürdüğünü, çocuğunu korkuttuğunu, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Aksaray'da av tüfeği ile bir köpeği öldüren E.Ö. polis ekiplerince yakalandı. E.Ö. ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını ve çocuğunu korkuttuğunu öne sürdü.

Aksaray'da Av Tüfeği ile Köpek Öldüren Şahıs Yakalandı

KÖPEĞİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 12.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ö. (53) bir köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdü. Durumu fark eden mahalleli, polise haber verdi.

Aksaray'da Av Tüfeği ile Köpek Öldüren Şahıs Yakalandı

İFADESİNDE OLAYI ANLATTI

E.Ö. tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. E.Ö., ifadesinde; köpeğin 15 tavuğuna saldırıp öldürdüğünü, çocuğunu korkuttuğunu, bu nedenle av tüfeği ile vurduğunu iddia etti. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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