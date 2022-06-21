Aksaray'da arpa hasadı başladı

Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer arpa hasadı törenine katıldı.

Aydoğdu, merkeze bağlı Kazıcıktol köyünde düzenlenen törende, Aksaray'ın tarımsal üretimde Türkiye genelinde ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Aksaray'ın, 2020'de 200 bin ton arpa üretimiyle Türkiye yedincisi olduğunu hatırlatan Aydoğdu, "2021'de 300 bin ton arpa üretimiyle Türkiye dördüncüsü olduk. Salgın sonrasında tarım sektörünün değeri bir kez daha ortaya çıktı. Yeni hasat dönemi üreten, katma değer sağlayan bütün çiftçilere hayırlı uğurlu olsun. Çiftçilerimizin yüzü gülsün. Yeni dönemin bereketli, kazasız bir dönem olması diliyorum." diye konuştu.

Dinçer ise yeni hasat döneminin tüm çiftçilere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Tören, Başkan Dinçer ve Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ın biçerdöver kullanarak arpa hasadını yapmasıyla sona erdi.