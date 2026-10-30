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Aksaray'da araç hırsızlığı iddiasıyla 17 suç kaydı olan zanlı tutuklandı

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Aksaray'da Sanayi Mahallesi'nde otomobil ve bir iş yerinden traktör çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 17 suç kaydı bulunan zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Aksaray'da otomobil ve traktör çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde otomobil ve bir iş yerinden traktör çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtları incelenerek araçları bulan ekipler, 17 suç kaydı bulunan şüpheli A.S'yi (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Kaynak: AA
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