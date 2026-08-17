Aksaray'da Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.
Şifahane Mahallesi 3154. Sokak'ta 8 katlı apartmanın 7. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Apartmanda yaşayanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yoğun dumanın oluştuğu binada 6 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA