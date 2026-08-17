Haberler

Aksaray'da Apartman Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Şifahane Mahallesi 3154. Sokak'ta 8 katlı apartmanın 7. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanda yaşayanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yoğun dumanın oluştuğu binada 6 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Viyadük altında ölü bulundu! Şehrin sevilen doktoruna acı veda
Gece yarısı yürekler ağza geldi: Mahalleli ne olduğunu anlamadan yasak geldi

Gece yarısı yürekler ağza geldi: Giriş-çıkışlar yasaklandı
Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Naime'si 20 kilo verdi! Görenler tanıyamadı
Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı

Emekli amiral Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı
Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi

Netanyahu sınırı aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi
Ağustos ayında ilginç manzara: Kent bir anda beyaza büründü

Ağustos ayında ilginç manzara: Kent bir anda beyaza büründü
Uçakta 'Türkiye’yi satın alırım' deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkarmıştı! Evinde zula bulundu