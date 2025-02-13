Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi

Santorini'nin ardından bir yer için daha endişelendiren karar

Aksaray'da Aile İçi Bıçaklı Saldırı

Aksaray'da Aile İçi Bıçaklı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da Yasin Oruç, annesi ve ağabeyiyle kavga ettikten sonra ikisini de bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polisin yakalama çalışmaları sürüyor.

Aksaray'da bir kişi, anne ve ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.

Küçük Bölcek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yasin Oruç, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nutuya (46) ve ağabeyi Ali Oruç ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Yasin Oruç, annesini ve ağabeyini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Yasin Oruç'u yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı

Zahide Yetiş'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.