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Aksaray'da 9 kilo 400 gram skunk ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı

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Aksaray'da yapılan bir operasyonda, tekstil malzemesi yüklü kamyonun arasına gizlenmiş 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Kamyon sürücüsü tutuklandı.

Aksaray'da 9 kilo 400 gram skunk ele geçirilen tekstil malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Aksaray girişinde bir kamyon durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, tekstil malzemelerinin arasına gizlenmiş 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.A. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Aksaray Güvenlik Uyuşturucu Güncel Haberler

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