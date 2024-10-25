Aksaray'da 706 Gümrük Kaçağı Cinsel Ürün Ele Geçirildi
Aksaray'da yapılan operasyon sonucunda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 706 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.
Aksaray'da gümrük kaçağı 706 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler, İ.K'nin (49) kent merkezindeki ikametinde, 706 cinsel içerikli ürün buldu.
Gözaltına alınan şüpheli İ.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.