Aksaray'da 5. kattaki balkondan düşen 49 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Aksaray'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 5. katında ikamet eden teyzesinin evine giden Erol B. (49) henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol B. kurtarılamadı.

Kaynak: AA