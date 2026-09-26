Aksaray'da 5. kattaki balkondan düşen 49 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da 5. kattaki balkondan düşen 49 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 49 yaşındaki kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kurtarılamayan kişinin düşme nedeni henüz belirlenemedi.
Aksaray'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 5. katında ikamet eden teyzesinin evine giden Erol B. (49) henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol B. kurtarılamadı.
Kaynak: AA