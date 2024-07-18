Aksaray'da 3 Metre Çapında Obruk Meydana Geldi
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 3 metre çapında, 4 metre derinliğinde obruk meydana geldi. İhbar üzerine ekipler olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 3 metre çapında, 4 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
Hacı Neşeli, Dalamaz mevkisindeki mısır tarlasında obruk oluştuğunu fark etti.
Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 4 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan Neşeli, durumu muhtara bildirdi.
İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Ekipler, obruğun etrafına güvenlik şeridi çekti.