AKSARAY-CHP'Lİ ÖZEL: İŞ BİRLİĞİ SAYESİNDE 40'A YAKIN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Karaman'dan sonra Konya'nın Karapınar ve Ereğli ilçelerini ziyaret etti. Ardından Aksaray'da milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Milletvekili seçimleri için 16 ilde 6 parti birlikte liste yaptıklarını belirten Özgür Özel, " Aksaray'da İYİ Parti'nin listesiyle seçime gireceğiz. 6 parti Aksaray'da çok önemli bir şey yaptı. Yerelde övülmeyen hiçbir iş birliğinin genele yansıması mümkün değildir. Türkiye'de 81 il var. Bu 81 ilin 16'sında 6 parti ile birlikteyiz. 65'inde 5 parti ile birlikteyiz. Tam olarak birlikte olduğumuz Aksaray gibi, her yerde kurda kuşa yem edecek hiçbir şeyimiz yok. Biz Aksaray'da ve 15 ilde kucaklaştık, kenetlendik ve tam kadro olduk. 65 ilde de büyük bir ittifakla birlikteyiz. Biz ortak mutabakat metnindeki 2 bin 300 maddede anlaştık. Enflasyonun iki yılda tek haneye inmesinden tutun da dış politikaya kadar." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel