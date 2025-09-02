Aksaray Belediye Başkanı Dinçer'den Zabıta Haftası Kutlaması

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Zabıta Teşkilatı'nın 199. Kuruluş Yıl Dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla personelle bir araya geldi.

Dinçer, gazetecilere, zabıtaların şehrin düzeni, huzuru ve belediye hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması noktasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Zabıta teşkilatının 199 yıllık köklü geçmişiyle millete hizmet eden en önemli kurumlardan biri olduğunu belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Şehir hayatının düzenli ve güvenli şekilde sürdürülmesi için gece gündüz demeden görev yapıyorsunuz. Vatandaşlarımızın huzuru, esnaflarımızın düzeni ve şehrimizin temizliği için sahada büyük bir gayret gösteriyorsunuz. Belediyemizin hizmetlerinin vatandaşlara en doğru şekilde ulaşması için yaptığınız çalışmalar bizler için çok kıymetli. Sizlerin fedakarca gayretleri sayesinde şehrimiz her geçen gün daha yaşanabilir hale geliyor. Bu vesileyle Zabıta Haftanızı kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum."