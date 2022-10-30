Evinde korkunç halde bulunan kadının katili, akrabası çıktı! Her şeyi para için yapmış Güncel Haberler Mardin'de başına sert cisim ile vurulup, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Nurhan İlhan cinayeti ile ilgili akrabası M.İ. gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden M.İ., "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi. Dün saat 16.00 sıralarında kırsal Eşme Mahallesi'nde komşuları, tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın akrabası M.İ. olduğunu belirledi. "PARA VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜM" Gözaltına alınan M.İ. sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kızıltepe Jandarma 3. Sayfa Güncel Haberler

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