AKRABALARININ OTOMOBİLİNİ KURŞUNLAYIP YARALADI

ESKİŞEHİR'de Emrah K. (33), akrabaları olan Yunus (27) ve Elif K. (26) çiftinin bulunduğu otomobilin önüne keserek rastgele ateş etti.

ESKİŞEHİR'de Emrah K. (33), akrabaları olan Yunus (27) ve Elif K. (26) çiftinin bulunduğu otomobilin önüne keserek rastgele ateş etti. Yunus ve Elif K. çifti yaralanırken, olayın ardından teslim olan şüpheli Emrah K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde oturan Emrah K., önceki gün Eskişehir-Bursa karayolunda otomobille önünü kestiği Yunus ve Elif K. çiftinin aracına rastgele tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan çift, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Emrah K.?nın kaçtığı otomobili Çamlıca Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Şüpheli Emrah K. ise Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İfadesi alınan şüpheli Emrah K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus ve Elif K. çiftinin hayati tehlikesinin olmadığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.