AKPM, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını kınadı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getiren yasasını kınayarak, bu yasayı yürürlükten kaldırması çağrısında bulundu. Raporda, yasanın ayrımcı niteliği ve Avrupa Konseyi değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), İsrail'in Filistinli esirlere idam cezasını öngören yasayı kabul etmesini kınadı.

AKPM'de Hollanda milletvekili Gala Veldhoen tarafından sunulan İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getirdiği yasanın kınanmasına ilişkin rapor onaylandı.

Yasanın "ayrımcı" niteliğine dikkati çekilen raporda, İsrail'e bu yasayı yürürlükten kaldırması veya geçersiz kılması çağrısı yapıldı.

Raporda, AKPM'de gözlemci statüsüne sahip İsrail'in, bu yasayı onaylaması hukuki bir "gerileme" olarak nitelendi ve yasanın Avrupa Konseyi değerleri ile bağdaşmadığının altı çizildi.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, " İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclis'ten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalgada çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları

26 ilimizi kapsıyor! Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar

MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı

Pusuya yatıp işten dönmesini bekledi! Genç kadına korkunç saldırı
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı

Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerini noktaladı