Üye Girişi
Haberler

AKP ve MHP Grupları CHP'ye Taziye Ziyaretinde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKP ve MHP grupları, Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulundu. CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın yaşamını yitirmesi dolayısıyla CHP Grubu'na diğer parti gruplarından taziye ziyaretleri yapıldı. Taziye ziyaretlerinde CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir hazır bulundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Emin Akbaşoğlu'nun aralarında bulunduğu AKP heyeti ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Filiz Kılıç'ın bulunduğu MHP heyeti, CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

AKP ve MHP grupları, Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın yaşamını yitirmesi dolayısıyla CHP Grubu'na diğer parti gruplarından taziye ziyaretleri yapıldı. Taziye ziyaretlerinde CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir hazır bulundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Emin Akbaşoğlu'nun aralarında bulunduğu AKP heyeti ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Filiz Kılıç'ın bulunduğu MHP heyeti, CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Ali Mahir Başarır Gökhan Günaydın Abdullah Güler Özlem Zengin Filiz Kılıç Erkan Akçay Murat Emir MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tokat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Tokat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm FOX TV CANLI izle! 19 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Nisan Cuma burç yorumları nedir? Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 24. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! 18 Nisan İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 18 Nisan ATV Aldatmak 65. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Nisan günün maçları nereden izlenir? SURVIVOR NEDEN YOK? Bu akşam Survivor yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title