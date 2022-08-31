AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin Korkuluk İhalesini Üçüncü Kez Eski AKP İlçe Başkanı Aldı

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin korkuluk ihalesini bu yıl da eski AKP Erzincan Merkez İlçe Başkanı Tuna Güneş aldı. Tuna Güneş, Ümraniye Belediyesi’nin geçen yıl ve önceki yıl yaptığı korkuluk ihalelerini de almıştı.

OKTAY YILDIRIM

AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin korkuluk ihalesini bu yıl da eski AKP Erzincan Merkez İlçe Başkanı Tuna Güneş aldı. Tuna Güneş, Ümraniye Belediyesi'nin geçen yıl ve önceki yıl yaptığı korkuluk ihalelerini de almıştı.

Ümraniye Belediyesi'nin 20 Temmuz 2022 tarihinde yaptığı, "Ümraniye Geneli Muhtelif Mahallerde Korkuluk ve Panel Çit Yapım İşi" ihalesinin sonucu belli oldu. 23 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre ihaleyi, "İrtem Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. + Öz Sistem Yapı İnş. Nak. Elekt. Mad. Otom. San. Tic. Ltd.Şti." iş ortaklığı 6 milyon 940 bin 700 TL'ye aldı.

İrtem Mühendislik firması, eski AKP Erzincan Merkez İlçe Başkanı Tuna Güneş'e ait. Şirketin merkezi Erzincan Büyük Çarşı'da bulunuyor. Güneş'in iş ortağı olan ve Murat Dinar'a ait Öz Sistem şirketinin merkezi de aynı çarşıda bulunuyor. Ofis kapı numaralarının biri 235 diğeri ise 236.

Tuna Güneş, iş ortağı Öz Sistem Yapı firması ile birlikte geçen yıl ve önceki yıl da Ümraniye Belediyesi'nin korkuluk yapım ihalelerini almışlardı. Ümraniye Belediyesi'nin 2020 yılına ait korkuluk ihalesine 5 geçerli teklif verilmesine karşın, 2021 yılına ait ihaleye ise tek geçerli teklif Tuna Güneş ve iş ortağı Öz Sistem tarafından verilmişti. Geçen yılki ihaleyi söz konusu ortaklık, 4 milyon 787 bin 428 TL'ye almıştı.

GÜNEŞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI DA OLMUŞ

AKP Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı'nı Haziran 2014 - Kasım 2017 yılları arasında yapan inşaat mühendisi Tuna Güneş, 2018 milletvekili seçimlerinde de AKP'den aday adayı olmuştu. Ancak Güneş, milletvekili adayı gösterilmemişti.

Tuna Güneş'in İrtem Mühendislik dışında, aynı adrese kayıtlı Fert adında bir firması daha bulunuyor. Fert firmasını 2011'de faaliyete geçiren Güneş, İrtem Mühendisliği 2017 yılında kurdu.

AKP'li Güneş'in, Fert ve İrtem Mühendislik firmaları aracılığıyla kamu kurumlarından çok sayıda ihale aldığı biliniyor.