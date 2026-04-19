Ordu'da kuraklık riskine karşı yeni gölet yapıldı

Ordu'da su kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla inşa edilen Akören Göleti, hem içme suyu ihtiyacını karşılayacak hem de turizm açısından önemli bir merkez olacak. 180 bin metreküp su kapasitesine sahip gölet, doğal güzellikleri ve rekreasyon alanları ile bölgeye değer katacak.

Ordu'da su kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla yapımına başlanan Akören Göleti'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde artan kuraklık riskine karşı hayata geçirilen yatırımlara bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Gürgentepe ilçesinde inşa edilen Akören Göleti'nin hem içme suyu ihtiyacına çözüm sunacağı hem de bölgeyi turizm açısından cazip noktaya dönüştüreceği belirtilerek, "Toplam 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlanan gölet, aynı zamanda rekreasyon ve turizm amaçlı kullanımıyla ilçeye yeni bir destinasyon alanı kazandırdı. 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan gölet, doğal güzellikleri ve çevre düzenlemeleriyle dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projenin çok yönlü fayda sağlayacağını vurguladı.

Turizm ve su ihtiyacı konusunda güzel bir çalışma yapıldığını anlatan Güler, "Aynı zamanda balıklandırma ve çevre düzenlemeleriyle burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. 30 dönümlük alan üzerine inşa edilen gölet, 88 metre uzunluğa ve zeminden 8 metre derinliğe sahip. Doğayla iç içe yapısı, planlanan kayık aktiviteleri ve yeşil alan düzenlemeleriyle Akören Göleti'nin önümüzdeki süreçte hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için önemli bir uğrak noktası olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gündemdeki iddiaya BDDK'dan net yanıt
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

Su seviyesi bele kadar çıktı! Çocukları böyle kurtardılar
'Babam intihar etti' ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı

"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, gerçek çok başka çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Bir ilimizde alarm! 7 gün boyunca yasaklandı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi

Boşanma aşamasında olduğu eşini defalarca bıçaklayıp eve kilitledi
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü