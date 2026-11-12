Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AKOM, İstanbul'da öğleden sonra saatte 65 kilometreye çıkacak lodosa karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKOM, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak lodos fırtınasına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Rüzgarın bugün saatte 30-65, yarın cumartesi öğleye kadar 60-90 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatleri itibarıyla şiddetini artıracak lodos fırtınasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da güneyli yönlerden etkili olan rüzgarın, bugün öğle saatleri itibarıyla şiddetini artırarak saatte 30 ila 65 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Yarın erken saatlerden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin edilen kuvvetli fırtınanın, cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

AKOM, lodos fırtınası nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu

Bileti kesildi! Fener'de şok ayrılık
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor34

Yılın değil, yüzyılın bombası patladı: Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler

Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

Motosikletiyle ilerliyordu, sonrası korkunç!
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur

Mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Bakan skandala sessiz kalamadı
Yemen'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi

İşler kızıştı, hükümet güçleri kritik cepheden kaçtı