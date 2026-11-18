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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugünden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın cuma günü saatte 85 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde alçak basınç sistemlerinin etkisi sürüyor.

Halihazırda esen lodosun bugün 11.00 itibarıyla saatte 40-75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Cuma günü 03.00'ten itibaren de rüzgarın kısa süreli hamlelerle saatte 60-85 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA