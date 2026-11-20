Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün ve yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı ve gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Gece durması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren tekrar başlayacağı, akşam saatlerine kadar yerel, kısa süreli ve şiddetli biçimde etkili olacak gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Bölgede görülecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA