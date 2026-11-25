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Kültürel hafızanın köklü sembollerinden hayat ağacı, 9 çağdaş sanatçının farklı disiplinlerdeki yorumlarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Emre Sefer'in üstlendiği sergi, kadim sembolü çağdaş sanat perspektifinden yeniden ele alacak.

Mezopotamya'nın kutsal ağaçlarından İskandinav mitolojisindeki Yggdrasil'e, Hint geleneğindeki Aşvatta'dan İslam kozmolojisindeki Tuba'ya kadar farklı kültürlerin varoluş anlatılarında yer bulan hayat ağacı, sergide çağdaş sanatın farklı ifade biçimleriyle yorumlanacak.

Anadolu kültüründe kilimlerden ahşap oymalara kadar gündelik yaşamın ve mekanın ayrılmaz bir parçası olan sembol, sergide geçmişle bugün arasında kültürel bir bağ kuracak.

Kültürel mirası yalnızca geçmişten kalan bir değer olarak değil, geleceğe aktarılan canlı bir bellek olarak ele alan sergi, hayat ağacının taşıdığı kök, aidiyet, süreklilik ve dönüşüm kavramlarını farklı sanatsal yaklaşımlarla gündeme taşıyacak.

Resim, heykel ve yeni medya gibi farklı disiplinlerde üretilen eserlerin bir araya geleceği sergide, Raşit Altun, Malik Bulut, Mercan Dede, Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Barış Sarıbaş, İsmail Tetikçi ve Hakan Yılmaz'ın çalışmaları yer alacak.

28 Kasım'da açılacak sergi, haftanın her günü 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA