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Aklama soruşturmasında Sarıgül'ün korumasıyla birlikte 5 kişi gözaltına alındı

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Aklama soruşturmasında Sarıgül'ün korumasıyla birlikte 5 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının mal varlığı aklama soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir ile 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada dün gece Emir Sarıgül'ün, önceki gün Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

(İSTANBUL) YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre devam eden soruşturma kapsamında YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir ile 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında dün gece Emir Sarıgül, önceki gün de Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

SARIGÜL: "HESABINI VEREMEYECEĞİM KONU YOKTUR"

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de,  "Yaklaşık 50 yıldır kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum. Yaptığım işler, bulunduğum makamlar nedeniyle gerekli mercilerce sayısız kez denetlendim. Hakkımda açılmış bir soruşturma, hesabını veremeyeceğim bir konu yoktur" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA
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