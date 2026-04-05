Haberler

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2. Güç Ünitesinde Güvenlik Sisteminin En Önemli Bileşenlerinden Biri Monte Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin ikinci güç ünitesinde pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarının montajının tamamlandığını duyurdu. Bu sistem, elektrik kesintisi durumunda bile işlevini yerine getirebiliyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2. güç ünitesinde güvenlik sisteminin en önemli bileşenlerinden birinin monte edildiğini bildirerek, "Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesine ait reaktör binasında, pasif kor su basma sisteminin hidrolik tankların montajı tamamlandı. Söz konusu sistem, operatör müdahalesi olmadan ve hatta elektrik kesintisi durumunda işlevini yerine getiren güvenlik unsurları arasında yer alıyor" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2. güç ünitesinde, güvenlik sisteminin en önemli bileşenlerinden biri monte edilmiştir. Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesine ait reaktör binasında, pasif kor su basma sisteminin hidrolik tankların montajı tamamlandı. Söz konusu sistem, operatör müdahalesi olmadan ve hatta elektrik kesintisi durumunda işlevini yerine getiren güvenlik unsurları arasında yer alıyor. 77 ton ağırlığında olan pasif kor su basma sistemi hidrolik tankı 120 metreküplük bir hacme sahip."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

