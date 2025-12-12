Haberler

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'den tatbikat değerlendirmesi Açıklaması

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Mersin'de düzenlenen Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı'nda güvenliğin birinci öncelik olduğunu vurguladı. Tatbikatın acil durum hazırlık sisteminin etkinliğini gösterdiğini belirtti.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı'na ilişkin, her durumda hızlı ve uyumlu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Butckikh, 10 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Mersin'de düzenlenen Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Butckikh, güvenliğin kendileri için mutlak öncelik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her durumda hızlı ve uyumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Tatbikat, santral personeli, yerel hizmetler ve düzenleyici kurumlar gibi acil durum hazırlık sisteminin tüm unsurlarının uluslararası standartlarla belirlenen etkin müdahale ilkelerine uygun şekilde ve tek bir ekip olarak çalıştığını gösteriyor."

Mersin'de 10 Aralık'ta "Bütünleşik Afet Yönetimi Anlayışı" ve "Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" düzenlenmiş, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) odaklı hazırlanan acil durum senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Gülnar, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde sahada ve masabaşında faaliyetler yapılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
