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Akköprü Mezarlığı'nda Mezar Tahribatı

Akköprü Mezarlığı'nda Mezar Tahribatı
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Van'ın Tuşba ilçesinde Akköprü Mezarlığı'nda birçok mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, belediye tahrip edilen mezarların onarılması için çalışma başlattı.

Van'ın Tuşba ilçesinde Akköprü Mezarlığı'nda bulunan bazı mezarlar tahrip edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Akköprü Mezarlığı'nda birçok mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Haber verilmesi üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri de tahrip edilen mezarların onarılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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