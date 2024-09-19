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Akıngüç Ödülleri 2024 Başvuruları Açıldı

Akıngüç Ödülleri 2024 Başvuruları Açıldı
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İstanbul Kültür Üniversitesi, Kültür Koleji ve Kültür Koleji Vakfı tarafından verilen Akıngüç Ödülleri 2024 yılı için başvuruları başladı. Ödüller bu yıl 'Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Uygulamaları' alanında verilecek ve başvurular 1 Kasım'a kadar sürecek.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi, Kültür Koleji ve Kültür Koleji Vakfı'nın Kurucusu İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç ve Akıngüç ailesinin, bilimsel teşvik ve destek felsefesinin simgesi olan Akıngüç Ödülleri'nin 2024 yılı başvuruları başladı. Ödüller bu yıl, ' Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Uygulamaları' alanında verilecek. Başvurular 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Ödül süreci Mühendislik Fakültesi koordinatörlüğünde, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile ortak olarak yürütülecek. Akıngüç Ödüllerine başvurular 1 Kasım'a kadar devam edecek olup, sonuçlar 2 Aralık tarihinde açıklanacak. Son 5 yıldır, Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Uygulamaları alanında çalışma yapan araştırmacıların başvurularına açık olan Akıngüç Ödülü 2024'e başvurular mail adresine elektronik posta yoluyla yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Üniversitesi Yapay Zeka Teknoloji İstanbul Eğitim Sağlık Güncel

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