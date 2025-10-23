Akıncılar İmam Hatip Lisesi'nden Filistin'e Destek Kermesi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kermesi ziyaret eden Gölova Kaymakamı Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Safa Kahveci, Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekerek öğrencilere yapmış oldukları kermes için teşekkür etti.

Kahveci, bu tip desteklerin önemli olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece bir kermes düzenlemiyoruz, aynı zamanda mazlum coğrafyalara karşı duyarlılığımızı da ortaya koyuyoruz. Filistinli kardeşlerimizin acısını yürekten hissediyoruz. Bu tür etkinlikler, hem öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıktığını gösteriyor hem de toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturuyor. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen okul yönetimini, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Elde edilen gelirin tamamının ise Filistin'e bağışlanacağı açıklandı.

Kermese Gölova Belediye Başkanı Tevfik Ayan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.