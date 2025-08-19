Akıncılar'da Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliği Düzenlendi

Akıncılar'da Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıncılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları şenliği, İlçe Festival Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar için oyun parkı kuruldu ve çeşitli ikramlar yapıldı. Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Safa Kahveci, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Akıncılar İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursları çocuk şenliği gerçekleştirildi.

İlçe Festival Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli ikramlarda bulunulan çocuklar için oyun parkı kuruldu.

Çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük sevinç kaynağı olduğunu belirten Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Safa Kahveci, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.