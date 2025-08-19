Akıncılar'da Yaz Kur'an Kursları Çocuk Şenliği Düzenlendi

Akıncılar İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursları çocuk şenliği gerçekleştirildi.

İlçe Festival Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli ikramlarda bulunulan çocuklar için oyun parkı kuruldu.

Çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük sevinç kaynağı olduğunu belirten Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Safa Kahveci, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.