Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencilerine yaya geçidinin önemi anlatıldı ve boyama etkinliği düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Akıncılar İlçe Emniyet Amirliği tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, Akıncılar İlkokulu öğrencilerine yaya geçidinin önemi anlatıldı.
Daha sonra öğrenciler, protokol üyeleriyle yaya geçidinde boyama yaptı.
Programa, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ ile öğrenciler katıldı.???????
Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel