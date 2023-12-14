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Akıncılar'da Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği düzenlendi

14 Aralık 2023 10:31 Güncelleme: 10:32 Abone Ol

Akıncılar ilçesinde, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, insan haklarının tarihsel gelişimi hakkında sunum yapıldı. Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş ve Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim'in de katıldığı programda, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirildi.